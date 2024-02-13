Ворона Степанида
Место рождениянеизвестно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ворона) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ворона Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ворона Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ворона Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ворона Иван Петрович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак груди.
Похороны
Неизвестно