Ворона Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворона Степанида

Место рождения

неизвестно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ворона) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ворона Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворона Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ворона Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворона Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак груди.
Похороны
Неизвестно

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