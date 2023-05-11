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Останин Тарас Григорьев

Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Останин Григорий Иванов

Мать: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Параскева Тарасова

Мать ребёнка: Останина Елена Федотова

Батовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Останин Алексей Тарасов

Мать ребёнка: Останина Елена Федотова

Батовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Елена Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Батовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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