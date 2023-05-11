Останин Тарас Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Останин Григорий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Параскева Тарасова
Мать ребёнка: Останина Елена Федотова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Останина Елена Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Елена Федотова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762