Наумкин Семён Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Наумкин Илья Васильевич
Мать: Матрёна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Наумкина) Анна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.?.1885 ст.
Сын: Наумкин Макарий Семёнович
Мать ребёнка: Наумкина Параскева Акимовна
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Дочь: (Наумкина) Домника Семёновна
Мать ребёнка: Наумкина Параскева Акимовна
Рождение ребёнка
29.05.1893 ст.
Дочь: (Наумкина) Феодосия Семёновна
Мать ребёнка: Наумкина Наталья Никифоровна
Смерть
Неизвестно