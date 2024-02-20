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Наумкин Семён Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Наумкин Илья Васильевич

Мать: Матрёна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумкина Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Наумкина) Анна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумкина Параскева Акимовна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.?.1885 ст.

Сын: Наумкин Макарий Семёнович

Мать ребёнка: Наумкина Параскева Акимовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Дочь: (Наумкина) Домника Семёновна

Мать ребёнка: Наумкина Параскева Акимовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.05.1893 ст.

Дочь: (Наумкина) Феодосия Семёновна

Мать ребёнка: Наумкина Наталья Никифоровна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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