Курбангали Минитдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1938
Отец: Минитдин Харисович
Мать: Тимербик Аптуляхадовна
Рождение ребёнка
24.08.1958
Дочь: Закиулина Флорида Метханова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1962
Дочь: Хашиля ( Ханиля ) Курбангалиевна
Мать ребёнка: Миниефлева Закнуловна
Рождение ребёнка
29.04.1963
Дочь: Ферая Курбангалиевна
Мать ребёнка: Миниефлева Закнуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миниефлева Закнуловна
Смерть
Неизвестно