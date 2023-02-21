Курбангали Минитдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбангали Минитдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1938

Отец: Минитдин Харисович

Мать: Тимербик Аптуляхадовна

Рождение ребёнка
24.08.1958

Дочь: Закиулина Флорида Метханова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1962

Дочь: Хашиля ( Ханиля ) Курбангалиевна

Мать ребёнка: Миниефлева Закнуловна

Рождение ребёнка
29.04.1963

Дочь: Ферая Курбангалиевна

Мать ребёнка: Миниефлева Закнуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миниефлева Закнуловна

Смерть
Неизвестно
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