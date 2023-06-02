Скирда ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скирда ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1952

Отец: Скирда Яков

Мать: Скирда Вера Спиридоновна