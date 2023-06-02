Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Скирда ?
Скирда ?
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Мужской
Отец
Скирда Яков
1914 г.р.
Мать
Скирда Вера Спиридоновна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Скирда Яков
Мать:
Скирда Вера Спиридоновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь