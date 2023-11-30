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Питонов Лазарь Антонович

Место рождения

Ялта

Дата рождения

09.04.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Дети

1943 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1914

Отец: Питонов Антон Лазаревич

Мать: ?

Военная служба
С 1941 по 30.11.1945
ЦАМО РФ , шк-671, ящ-1214
Военная награда
31.05.1942
ВС Южн.фр. Приказ № 283/н о награждении мл.л-та орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ Ф - 33-682524-532
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Балязина Альбина Лазаревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

РСФСР г.Воронеж
Военная награда
31.05.1944
Приказ № 25/н издан 6 сак СВГК о награждении орденом "Отечественной войны" 2ст
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-1453
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно
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