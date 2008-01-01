Клюева (Швецова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Швецова) Мария Антоновна

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Место рождения

Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.08.1929

Дата смерти

?.01.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1929

Отец: Швецов Антон

Мать: Швецова Надежда Андреевна

Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
28.04.1951

Муж: Клюев Иван Ефимович

Г.Алма-Ата, Сталинский ЗАГС
Рождение ребёнка
30.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Иван Ефимович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
28.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Иван Ефимович

Алма-Ата, КазССР
Смерть
?.01.2008
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Северное кладбище
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