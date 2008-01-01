Клюева (Швецова) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения?.08.1929
Дата смерти?.01.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1929
Отец: Швецов Антон
Бракосочетание
28.04.1951
Муж: Клюев Иван Ефимович
Г.Алма-Ата, Сталинский ЗАГС
Рождение ребёнка
30.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
28.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюев Иван Ефимович
Алма-Ата, КазССР
Смерть
?.01.2008
Северное кладбище