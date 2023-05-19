Орлов Максим Максимов
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1894
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Орлов Максим Васильев
Мать: Орлова Августа Петрова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
15.01.1914
Ингалы, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1915
Дочь: Митрофанова Мария Максимова
Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
23.10.1918
Сын: Орлов Яков Максимов
Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Петр Максимов
Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
1966