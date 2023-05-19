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Орлов Максим Максимов

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Орлов Максим Васильев

Мать: Орлова Августа Петрова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
15.01.1914

Жена: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

Ингалы, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1915

Дочь: Митрофанова Мария Максимова

Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
23.10.1918

Сын: Орлов Яков Максимов

Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1922

Сын: Орлов Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Орлов Михаил Максимов

Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Орлов Алексей Максимов

Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Петр Максимов

Мать ребёнка: Орлова Пелагея (Леонтьевна?)

Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
1966
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