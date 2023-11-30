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Касилов Михаил Семенович

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Касилов Семен Максимович

Мать: не указана

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1762
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Бракосочетание
1769

Жена: Касилова Наталья Афанасьевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Касилов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Касилов Мирон Михайлович

Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Касилов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Касилов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.04.1786

Дочь: Агафия Михайловна

Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 5-я Ревизская сказка, 1795г.
Упоминание
?.09.1811
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1796
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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