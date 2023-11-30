Касилов Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Касилов Семен Максимович
Мать: не указана
Упоминание
1762
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Бракосочетание
1769
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Касилов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна
Упоминание
20.04.1782
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.04.1786
Дочь: Агафия Михайловна
Мать ребёнка: Касилова Наталья Афанасьевна
Упоминание
?.05.1795
Перепись населения | 5-я Ревизская сказка, 1795г.
Упоминание
?.09.1811
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1796