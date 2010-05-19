Малышева Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2010

Отец: Малышев Михаил Васильевич

Мать: Малышева Тальяна Алексеевна

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