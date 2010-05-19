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Малышева Лидия Михайловна
Малышева Лидия Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.2010
Пол
Женский
Отец
Малышев Михаил Васильевич
1967 г.р.
Мать
Малышева Тальяна Алексеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2010
Отец:
Малышев Михаил Васильевич
Мать:
Малышева Тальяна Алексеевна
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