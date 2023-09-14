Бородина Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1994

Дочь: Дианова Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Дианов Сергей Аркадьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.?

Сын: Бородин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

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