Бородина Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1994
Дочь: Дианова Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Дианов Сергей Аркадьевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.?
Сын: Бородин Александр Юрьевич
Отец ребёнка: не указан