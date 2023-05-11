Рязанцев Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Рязанцов Михаил Иванов
Мать: Рязанцова Пелагея Иудова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Эсаулова Наталья Ильина
Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елизавета Ильина
Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Клавдия Ильина
Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855