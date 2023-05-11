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Рязанцев Илья Михайлович

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рязанцов Михаил Иванов

Мать: Рязанцова Пелагея Иудова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Рязанцев Михаил Ильин

Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Рязанцев Николай Ильин

Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Рязанцев Александр Ильин

Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Эсаулова Наталья Ильина

Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елизавета Ильина

Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Клавдия Ильина

Мать ребёнка: Рязанцева Татьяна Иванова

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Татьяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
1855
Киров, город Киров, Кировская область
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