Шипилова Александра Павловна
Место рожденияЩученский р-н, Воронежская обл., Россия
Дата рождения05.10.1927
Дата смерти11.04.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Щученский р-н, Воронежская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1958
Сын: Шипилов Александр Петрович
Отец ребёнка: Шипилов Петр Сергеевич
Смерть
11.04.2007