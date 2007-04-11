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Шипилова Александра Павловна

Место рождения

Щученский р-н, Воронежская обл., Россия

Дата рождения

05.10.1927

Дата смерти

11.04.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Щученский р-н, Воронежская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипилов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
19.01.1958

Сын: Шипилов Александр Петрович

Отец ребёнка: Шипилов Петр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.04.2007
Москва, город федерального значения Москва

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