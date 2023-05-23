Комисарова (Кукушкина) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1928
Сын: Сыромятова Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1929
Дочь: Батурина Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно