Комисарова (Кукушкина) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомисарова (Кукушкина) Софья Васильевна

Комисарова (Кукушкина) Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1928

Сын: Сыромятова Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1929

Дочь: Батурина Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Комисаров Григорий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close