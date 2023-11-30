Усольцев Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Усольцев Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Палагея Сергеевна
Мать ребёнка: Усольцева Марья Александровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фиона Сергеевна
Мать ребёнка: Усольцева Марья Александровна
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Апросинья Сергеевна
Мать ребёнка: Усольцева Марья Александровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Усольцева Марья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно