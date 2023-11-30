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Усольцев Сергей Степанович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Усольцев Степан Иванович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Палагея Сергеевна

Мать ребёнка: Усольцева Марья Александровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фиона Сергеевна

Мать ребёнка: Усольцева Марья Александровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Апросинья Сергеевна

Мать ребёнка: Усольцева Марья Александровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Усольцева Марья Александровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Марья Александровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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