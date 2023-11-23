Невская (Биорк) Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невская (Биорк) Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1883

Сын: Невский Николай Иванович

Отец ребёнка: Невский Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
13.04.1885

Сын: Невский Валентин Иванович

Отец ребёнка: Невский Иван Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невский Иван Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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