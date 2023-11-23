Невская (Биорк) Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1883
Отец ребёнка: Невский Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
13.04.1885
Сын: Невский Валентин Иванович
Отец ребёнка: Невский Иван Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно