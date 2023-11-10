Рожицын Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожицын Павел Семенович

Рожицын Павел Семенович

avatar

Место рождения

Луза,Кировская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

02.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Рожицын Семен Михайлович

Мать: Рожицына Глафира Михайловна

Луза,Кировская область
Бракосочетание
11.08.1949

Жена: Рожицына Мария Ульяновна

Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Непеин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Непеина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1954

Дочь: Аксенова Галина Павловна

Мать ребёнка: Рожицына Мария Ульяновна

Смерть
02.08.1954
Луза ,Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close