Рожицын Павел Семенович
Место рожденияЛуза,Кировская область
Дата рождения1919
Дата смерти02.08.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Луза,Кировская область
Бракосочетание
11.08.1949
Жена: Рожицына Мария Ульяновна
Рождение ребёнка
10.11.1952
Мать ребёнка: Непеина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1954
Дочь: Аксенова Галина Павловна
Мать ребёнка: Рожицына Мария Ульяновна
Смерть
02.08.1954
Луза ,Кировская область