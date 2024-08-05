Тужик Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тужик Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1964
Сын: Тужик Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тужик Михаил Алексеевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
?.12.1988
Самоубийство. Выпила уксус