Тужик Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТужик Нина

Тужик Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужик Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Тужик Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тужик Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.1964

Сын: Тужик Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тужик Михаил Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
?.12.1988
Самоубийство. Выпила уксус

Мы используем куки для улучшения работы сайта.