Тихомиров Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Тихомиров Максим
Бракосочетание
До 1905
Рождение ребёнка
02.10.1906
Дочь: Тихомирова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна
Воспр. - той же деревни крестьянская жена Мария Семенова
Рождение ребёнка
?.07.1907
Дочь: Тихомирова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1908
Сын: Тихомиров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна
Воспр . -той же деревни крестьянский сын Иван Васильев Шачин
Рождение ребёнка
11.12.1910
Дочь: Тихомирова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Алевтина Фомина (Балахнина)
Рождение ребёнка
13.09.1913
Дочь: Тихомирова София Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна
Воспр - той же деревни крестьянская дочь-девица Александра Александрова Куваева
Рождение ребёнка
31.07.1916
Дочь: Тихомирова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица София Иаоннова Куваева
Рождение ребёнка
06.10.1919
Дочь: Тихомирова Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна
Смерть
Неизвестно