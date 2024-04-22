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Тихомиров Алексей Максимович

Место рождения

Романово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Тихомиров Максим

Мать: не указана

Романово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1905

Жена: Тихомирова Августа Николаевна

Рождение ребёнка
02.10.1906

Дочь: Тихомирова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская жена Мария Семенова
Рождение ребёнка
?.07.1907

Дочь: Тихомирова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.1908

Сын: Тихомиров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр . -той же деревни крестьянский сын Иван Васильев Шачин
Рождение ребёнка
11.12.1910

Дочь: Тихомирова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Алевтина Фомина (Балахнина)
Рождение ребёнка
13.09.1913

Дочь: Тихомирова София Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр - той же деревни крестьянская дочь-девица Александра Александрова Куваева
Рождение ребёнка
31.07.1916

Дочь: Тихомирова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица София Иаоннова Куваева
Рождение ребёнка
06.10.1919

Дочь: Тихомирова Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Августа Николаевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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