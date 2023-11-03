Кузнецов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1878
Брат отцу, Павел, дев. Евдокия Павлова Кузнецова.
Бракосочетание
30.01.1906
м. 27 ж. 18
Рождение ребёнка
21.05.1908
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
04.02.1914
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно