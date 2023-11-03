Кузнецов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Михаил Васильевич

Кузнецов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1878

Отец: Кузнецов Василий Павлов

Мать: Кузнецова Татьяна Матвеева

Брат отцу, Павел, дев. Евдокия Павлова Кузнецова.
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Кузнецова Татьяна Михайловна

м. 27 ж. 18
Рождение ребёнка
21.05.1908

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
04.02.1914

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close