Обичкин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1907
Сын: Обичкин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
21.01.1907
21 января 1907 - Геннадий - д. Синичино Александр Андреевич Обичкин и Вера Ивановна — восприемники: той же волости деревни Красная Горка крестьянский сын Павел Михайлович Мальцев
Смерть
Неизвестно