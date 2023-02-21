Обичкин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обичкин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1907

Сын: Обичкин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
21.01.1907
Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
21 января 1907 - Геннадий - д. Синичино Александр Андреевич Обичкин и Вера Ивановна — восприемники: той же волости деревни Красная Горка крестьянский сын Павел Михайлович Мальцев
Смерть
Неизвестно
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