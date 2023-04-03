Марибу Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1969
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1969
Отец: Марибу Геннадий Арсентьевич
Мать: Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.03.1989
Мать ребёнка: Марибу Александра Александровна
Рождение ребёнка
1990
Мать ребёнка: Марибу Александра Александровна
Рождение ребёнка
01.10.1996
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Марибу Александра Александровна
Смерть
Неизвестно