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Марибу Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1969

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1969

Отец: Марибу Геннадий Арсентьевич

Мать: Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.03.1989

Сын: Марибу Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Марибу Александра Александровна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Марибу Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Марибу Александра Александровна

Рождение ребёнка
01.10.1996

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Марибу Александра Александровна

Смерть
Неизвестно
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