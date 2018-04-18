Прибылова (Зернова) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1955
Дата смерти18.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1974
Сын: Прибылов Илья
Отец ребёнка: Прибылов Сергей Львович
Рождение ребёнка
03.09.1979
Дочь: Прибылова Екатерина
Отец ребёнка: Прибылов Сергей Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2018
Марфино, Мытищи, Московская область