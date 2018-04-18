Прибылова (Зернова) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибылова (Зернова) Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1955

Дата смерти

18.04.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1974

Сын: Прибылов Илья

Отец ребёнка: Прибылов Сергей Львович

Рождение ребёнка
03.09.1979

Дочь: Прибылова Екатерина

Отец ребёнка: Прибылов Сергей Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибылов Сергей Львович

Смерть
18.04.2018
Марфино, Мытищи, Московская область
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