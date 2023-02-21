Иванов Александр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

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