Иванов Александр Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда