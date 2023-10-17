Орловская Таисия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1951
Сын: Орловский Виктор
Отец ребёнка: Орловский Григорий
Рождение ребёнка
16.10.1966
Сын: Орловский Юрий
Отец ребёнка: Орловский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Александр
Отец ребёнка: Орловский Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орловский Григорий