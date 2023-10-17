Орловская Таисия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловская Таисия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1951

Сын: Орловский Виктор

Отец ребёнка: Орловский Григорий

Рождение ребёнка
16.10.1966

Сын: Орловский Юрий

Отец ребёнка: Орловский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Александр

Отец ребёнка: Орловский Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орловский Григорий

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