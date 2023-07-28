Лагошина Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1926
Отец ребёнка: Лагошин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
?.03.1929
Дочь: Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Лагошин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
?.10.1934
Рождение ребёнка
?.01.1940
Рождение ребёнка
?.06.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно