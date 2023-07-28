Лагошина Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагошина Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
1929 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1926

Сын: Лагошин Николай Никитич

Отец ребёнка: Лагошин Никита Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1929

Дочь: Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Лагошин Никита Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Никита Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Никита Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Никита Васильевич

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагошин Никита Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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