Ложкина-Субботина Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1912
Дочь: Ложкина Полина Олеговна
Отец ребёнка: Ложкин Олег Михайлович
Рождение
05.10.1980
Отец: Субботин Анатолий Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2004
Отец ребёнка: Ложкин Олег Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно