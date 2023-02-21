Ложкина-Субботина Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина-Субботина Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1980

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1912

Дочь: Ложкина Полина Олеговна

Отец ребёнка: Ложкин Олег Михайлович

Рождение
05.10.1980

Отец: Субботин Анатолий Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.2004

Сын: Ложкин Максим Олегович

Отец ребёнка: Ложкин Олег Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Олег Михайлович

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