Кирчик Василий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1928
Дата смерти11.11.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирчик Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирчик Вера Михайловна
Смерть
11.11.1928
Рождение ребёнка
09.05.1960
Дочь: Литвинова (Кирчик) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Кирчик Вера Михайловна