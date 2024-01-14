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Кирчик Василий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1928

Дата смерти

11.11.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирчик Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирчик Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кирчик Вера Михайловна

Смерть
11.11.1928
Рождение ребёнка
09.05.1960

Дочь: Литвинова (Кирчик) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Кирчик Вера Михайловна

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