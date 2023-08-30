Turkenich (Segal) Pesia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Fania
Отец ребёнка: Turkenich Grigory
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)