Turkenich (Segal) Pesia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTurkenich (Segal) Pesia

Turkenich (Segal) Pesia

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Около 1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Segal Leib-Movsha Efroimovich

Мать: Segal Ester Menashevna

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Fania

Отец ребёнка: Turkenich Grigory

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Turkenich Grigory

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Turkenich Grigory

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Turkenich Grigory

Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close