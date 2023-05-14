Винниченко Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1939
Дата смерти21.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1939
Рождение ребёнка
1961
Сын: Винниченко Виталий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.?.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Винниченко Генриетта Сергеевна
Рождение ребёнка
08.?.1972
Сын: Винниченко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Винниченко Генриетта Сергеевна
Смерть
21.04.1983