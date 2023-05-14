Винниченко Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинниченко Владимир Михайлович

Винниченко Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1939

Дата смерти

21.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1939

Отец: Винниченко Михаил Игнатьевич

Мать: Винниченко Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Винниченко Виталий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.?.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винниченко Генриетта Сергеевна

Рождение ребёнка
08.?.1972

Сын: Винниченко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Винниченко Генриетта Сергеевна

Смерть
21.04.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close