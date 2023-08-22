Мжельский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.971
Дочь: Мжельская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Якимкена Раиса Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мжельский Валерий
Мать ребёнка: Якимкена Раиса Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мжельская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Якимкена Раиса Пантелеевна
Смерть
Неизвестно