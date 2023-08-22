Мжельский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мжельский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.971

Дочь: Мжельская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Якимкена Раиса Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мжельский Валерий

Мать ребёнка: Якимкена Раиса Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мжельская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Якимкена Раиса Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
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