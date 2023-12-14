Перов Данил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов Данил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Перов Петр Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Павлова Мария Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Перов Василий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1744
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 2-я Ревизская сказка, 1744г.
Упоминание
1762
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Место жительства
Неизвестно
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1758
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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