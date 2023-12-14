Перов Данил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Перов Петр Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Павлова Мария Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1744
Перепись населения | 2-я Ревизская сказка, 1744г.
Упоминание
1762
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758