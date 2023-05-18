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Новосёлов Игорь Николаевич

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

20.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
25.04.1992

Жена: Новосёлова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.1996

Дочь: Задорожных Юлия Игоревна

Мать ребёнка: Новосёлова Елена Михайловна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.12.2002

Дочь: Новоселова Ярослава Игоревна

Мать ребёнка: Новосёлова Елена Михайловна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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