Новосёлов Игорь Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1992
Рождение ребёнка
27.04.1996
Дочь: Задорожных Юлия Игоревна
Мать ребёнка: Новосёлова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.2002
Дочь: Новоселова Ярослава Игоревна
Мать ребёнка: Новосёлова Елена Михайловна