Фроликов Косьма Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фроликов Егор Андреев
Рождение ребёнка
25.10.1883
Сын: Фроликов Терентий Козьмин
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
25.02.1893
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
29.01.1900
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно