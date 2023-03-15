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Фроликов Косьма Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фроликов Егор Андреев

Мать: Фроликова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
25.10.1883

Сын: Фроликов Терентий Козьмин

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.02.1893

Сын: Фроликов Ефрем Косьмин

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Фроликов Федор Кузьмин

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
29.01.1900

Сын: Фроликов Василий Козьмин

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроликов Дмитрий Косьмин

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фроликова Наталья Петрова

Смерть
Неизвестно
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