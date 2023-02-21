Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Никита Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Захар Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Степанида Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Иванов
Смерть
Неизвестно