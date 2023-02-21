Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Никита Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Захар Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Степанида Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Иванов

Смерть
Неизвестно
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