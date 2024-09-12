Зайцев Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1834
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1834
Отец: Зайцев Андрей Иванович
Мать: Зайцева Ирина Михайловна
Восприемники: священник Иоанн Феодорович Милованов и Полевского села крестьянина Василия Аврамовича Уступина жена Гликерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова
Бракосочетание
04.07.1852
Поручители: По жениху: Государственные крестьяне деревни Сергеевой Тимофей Егоров Антропов и деревни Максимовой Феодор Иванов Зайцов; по невесте: Таковой же деревни Максимовой Василий Спиридонов Дени... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Зайцева Устинья Петровна
Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Зайцев Александр Петрович
Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Зайцева Мария Петровна
Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова
Рождение ребёнка
16.08.1872
Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова
Восприемники: дети Петра Андреевича: Алексий и Мария Петровны
Смерть
После 1898