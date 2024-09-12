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Зайцев Пётр Андреевич

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Место рождения

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

28.06.1834

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1834

Отец: Зайцев Андрей Иванович

Мать: Зайцева Ирина Михайловна

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: священник Иоанн Феодорович Милованов и Полевского села крестьянина Василия Аврамовича Уступина жена Гликерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Зайцев Устин Петрович

Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
04.07.1852

Жена: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Поручители: По жениху: Государственные крестьяне деревни Сергеевой Тимофей Егоров Антропов и деревни Максимовой Феодор Иванов Зайцов; по невесте: Таковой же деревни Максимовой Василий Спиридонов Дени... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Зайцева Устинья Петровна

Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Зайцев Семен Петрович

Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Зайцев Александр Петрович

Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Зайцева Мария Петровна

Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Зайцев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Зайцев Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
16.08.1872

Сын: Зайцев Павел Петрович

Мать ребёнка: Зайцева (Тетенева) Агриппина Архиппова

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: дети Петра Андреевича: Алексий и Мария Петровны
Смерть
После 1898
Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область

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