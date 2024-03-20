Кругляков Владимир Юрьевич
Место рожденияПриозерск , Карагандинская область
Дата рождения25.10.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.07.2001
Россия
Рождение ребёнка
24.11.2001
Сын: Кругляков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Круглякова Юлия Евгеньевна
Москва
Рождение ребёнка
25.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Круглякова Юлия Евгеньевна
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
ООО Квидекс-телеком
Связь | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно