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Кругляков Владимир Юрьевич

Место рождения

Приозерск , Карагандинская область

Дата рождения

25.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Приозерск , Карагандинская область
Бракосочетание
21.07.2001

Жена: Круглякова Юлия Евгеньевна

Россия
Рождение ребёнка
24.11.2001

Сын: Кругляков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Круглякова Юлия Евгеньевна

Москва
Рождение ребёнка
25.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Круглякова Юлия Евгеньевна

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
ООО Квидекс-телеком
Связь | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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