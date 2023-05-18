Фирсова Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953
Отец: Фирсов Алексей Иванович
Мать: Обухович Нина Антоновна
Свидетельство о рождении НС 304211, выдано 12.05.1953 Давыдовским СельЗАГС, номер записи 56
Рождение ребёнка
10.10.1978
Дочь: Заева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Фирсов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцман Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Фирсов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно