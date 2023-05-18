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Фирсова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

01.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953

Отец: Фирсов Алексей Иванович

Мать: Обухович Нина Антоновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Свидетельство о рождении НС 304211, выдано 12.05.1953 Давыдовским СельЗАГС, номер записи 56
Рождение ребёнка
10.10.1978

Дочь: Заева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Фирсов Владимир Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцман Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Фирсов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Владимир Александрович

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