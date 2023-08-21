Мусливчик Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусливчик Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1974

Отец: Мусливчик Михаил

Мать: Мусливчик Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.2007

Дочь: Мусливчик Милана Александровна

Мать ребёнка: Мусливчик-Ульянова Елена Петровна

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.07.2010

Дочь: Мусливчик Диана Александровна

Мать ребёнка: Мусливчик-Ульянова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусливчик-Ульянова Елена Петровна

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