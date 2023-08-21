Мусливчик Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1974
Отец: Мусливчик Михаил
Рождение ребёнка
06.07.2007
Дочь: Мусливчик Милана Александровна
Мать ребёнка: Мусливчик-Ульянова Елена Петровна
Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.07.2010
Дочь: Мусливчик Диана Александровна
Мать ребёнка: Мусливчик-Ульянова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно