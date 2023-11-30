Курлаев Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1910
Дата смерти18.02.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1937
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1938
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Смерть
18.02.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург