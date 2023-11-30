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Курлаев Сергей Григорьевич

Место рождения

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.11.1910

Дата смерти

18.02.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.09.1937

Жена: Кузнецова Евдокия Павловна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1938

Сын: Курлаев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.02.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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