Ергашев Дмитрий Андреев
Место рождения
Дата рождения19.10.1811 ст.
Дата смерти03.04.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1811 ст.
Отец: Ергашев Андрей Никитин
Мать: Феодосия Иванова
Бракосочетание
02.05.1843 ст.
Жена: не указана
Щелкун, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1851 ст.
Мать ребёнка: Котельникова Анастасия Андронникова
Смерть
03.04.1869 ст.