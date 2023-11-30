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Ергашев Дмитрий Андреев

Место рождения

Новоипатово, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

19.10.1811 ст.

Дата смерти

03.04.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1769 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1811 ст.

Отец: Ергашев Андрей Никитин

Мать: Феодосия Иванова

Новоипатово, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
02.05.1843 ст.

Жена: не указана

Щелкун, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1851 ст.

Сын: Ергашев Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Котельникова Анастасия Андронникова

Новоипатово, Сысертский, Свердловская область
Смерть
03.04.1869 ст.
Новоипатово, Сысертский, Свердловская область
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