Осипова Дамиля Рахимчановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Дамиля Рахимчановна

Осипова Дамиля Рахимчановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1969

Дата смерти

15.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1969

Отец: Ниязов Рахимчан Париевич

Мать: Ниязова Шафика Халиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Михаил

Рождение ребёнка
29.11.1988

Сын: Таймасов Рамиль Равильевич

Отец ребёнка: Таймасов Равиль

Рождение ребёнка
21.12.1989

Сын: Таймасов Ришат Равильевич

Отец ребёнка: Таймасов Равиль

Рождение ребёнка
12.09.1997

Сын: Осипов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил

Рождение ребёнка
14.09.1998

Дочь: Погорелова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил

Рождение ребёнка
14.09.1998

Дочь: Осипова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил

Смерть
15.12.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.