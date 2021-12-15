Осипова Дамиля Рахимчановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1969
Дата смерти15.12.2021
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1969
Отец: Ниязов Рахимчан Париевич
Мать: Ниязова Шафика Халиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Михаил
Рождение ребёнка
29.11.1988
Сын: Таймасов Рамиль Равильевич
Отец ребёнка: Таймасов Равиль
Рождение ребёнка
21.12.1989
Сын: Таймасов Ришат Равильевич
Отец ребёнка: Таймасов Равиль
Рождение ребёнка
12.09.1997
Сын: Осипов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Осипов Михаил
Рождение ребёнка
14.09.1998
Дочь: Погорелова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил
Рождение ребёнка
14.09.1998
Дочь: Осипова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил
Смерть
15.12.2021