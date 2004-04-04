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Романовский Николай Ерофеевич

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Место рождения

Жаковка, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

04.04.2004

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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1964 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Романовский Ерофей Алексеевич

Мать: Романовская Ольга Степановна

Жаковка, Дрибинский район, Могилёвская область
Военная служба
С 1950 по 1953
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
08.08.1953

Жена: Романовская Агафья Андреевна

Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романовская Агафья Андреевна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
19.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романовская Агафья Андреевна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
15.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романовская Агафья Андреевна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.12.1964

Дочь: Романовская Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Романовская Агафья Андреевна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
04.04.2004
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
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