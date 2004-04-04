Романовский Николай Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти04.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Военная служба
С 1950 по 1953
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
08.08.1953
Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.06.1954
Рождение ребёнка
19.12.1955
Рождение ребёнка
15.10.1960
Рождение ребёнка
02.12.1964
Дочь: Романовская Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Романовская Агафья Андреевна
Смерть
04.04.2004