Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тарас Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Хрестина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Денис Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елисавета Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Леоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1841
Сын: Семен Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Роман Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Афонасий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно