Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тарас Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Григорьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Хрестина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Григорьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Денис Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Григорьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елисавета Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Григорьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Леоновна

Отец ребёнка: не указан

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Семен Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Григорьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Роман Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Афонасий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Григорьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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