(Толмачева ()) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Толмачева ()) Татьяна Яковлевна

(Толмачева ()) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Толмачев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич

Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: Пелагеч Федоровна

Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич

Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Толмачев Федор Фёдорович

Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич

Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Толмачев Павел Федорович

Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич

Рождение ребёнка
23.10.1898

Сын: Толмачев Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич

Рождение ребёнка
20.01.1901

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Петр Федорович

Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Федор Ильич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close