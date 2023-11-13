(Толмачева ()) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Толмачев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: Пелагеч Федоровна
Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич
Рождение ребёнка
17.09.1894
Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич
Рождение ребёнка
11.01.1897
Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич
Рождение ребёнка
23.10.1898
Сын: Толмачев Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич
Рождение ребёнка
20.01.1901
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Федор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толмачев Федор Ильич