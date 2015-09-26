Бородавко (Мацукова) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавко (Мацукова) Зинаида Степановна

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

26.04.1929

Дата смерти

26.09.2015

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1929

Отец: Мацуков Степан Устинович

Мать: Мацукова Татьяна Емельяновна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородавко Николай Сидорович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородавко Николай Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавко Николай Сидорович

Смерть
26.09.2015
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
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