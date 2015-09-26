Бородавко (Мацукова) Зинаида Степановна
Место рождения
Дата рождения26.04.1929
Дата смерти26.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1929
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородавко Николай Сидорович
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородавко Николай Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2015
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область