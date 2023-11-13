Савкин Илья Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1891
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Савкина Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савкина Мария Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно