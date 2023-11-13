Савкин Илья Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкин Илья Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1891

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Савкина Мария Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савкина Мария Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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