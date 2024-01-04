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Григорьев Михаил Григорьевич

Место рождения

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Родионов Григорий Родионович

Мать: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Анна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1815 по 1818

Дочь: Михайлова Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Анна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Михайлов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Анна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
После 1838
Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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