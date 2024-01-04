Григорьев Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
С 1815 по 1818
Дочь: Михайлова Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Михайлов Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
После 1838