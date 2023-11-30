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Худяков Филарет Яковлевич

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Место рождения

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Худяков Яков Макарович

Мать: Худякова Евдокия Ивановна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Худякова Мария Филаретовна

Мать ребёнка: Худякова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Худяков Василий Филаретович

Мать ребёнка: Худякова Ульяна Петровна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Ульяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Ольга

Смерть
Неизвестно
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