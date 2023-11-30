Худяков Филарет Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Худяков Яков Макарович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Худякова Мария Филаретовна
Мать ребёнка: Худякова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Худяков Василий Филаретович
Мать ребёнка: Худякова Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худякова Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худякова Ольга
Смерть
Неизвестно