Карпенко Тимофей Алексиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Тимофей Алексиев

Место рождения

Плешкани, Черкаська область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.12.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Плешкани, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.08.1912

Дочь: Василенко Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Карпенко Мария Адамовна

Плешкани, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Мария Адамовна

Смерть
?.12.1953
Казачка, Воловский муниципальный район, Тульская область
похоронен - поселок Горный Воловский район Тульская область рядом с Василенко Антониной Тимофеевной и Василенко Василием Никифоровичем (нет памятника, один крест)
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