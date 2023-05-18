Карпенко Тимофей Алексиев
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.12.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1912
Дочь: Василенко Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Карпенко Мария Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпенко Мария Адамовна
Смерть
?.12.1953
Казачка, Воловский муниципальный район, Тульская область
похоронен - поселок Горный Воловский район Тульская область рядом с Василенко Антониной Тимофеевной и Василенко Василием Никифоровичем (нет памятника, один крест)